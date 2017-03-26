Италия

Защитник Ромы Костас Манолас поделился своим мнением о планах на будущее.

Защитник Ромы Костас Манолас является объектом интереса для многих европейских клубов. При этом, сам игрок не против и дальше выступать в римском клубе.

"Мое будущее в руках Ромы. Если они хотят удержать меня — они знают что делать. Если хотят меня продать, то я ничего не могу поделать с этим",- признался Манолас.

"Сложно сказать, что мы нацелены на Скудетто, потому что Ювентуса реально силен и, как мы видим, не теряет очков".

"Наша цель — это попасть в Лигу чемпионов и успешно сыграть в важном матче Кубка Италии против Лацио. Первый матч мы проиграли со счетом 2:0, но мы более сильная команда и должны просто доказать это на поле", — считает защитник.

Стоит отметить, что интерес к Маноласу проявляют сразу четыре клуба.