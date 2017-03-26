Рома составит конкуренцию Севилье в борьбе за полузащитника Манчестер Сити Хесуса Наваса.
Хесус Навас, Getty Images
26 марта 2017, 15:57
По информации AS, римляне заинтересованы в услугах Наваса, и готовы предложить футболисту контракт на выгодных условиях.
Напомним, что по завершению текущего сезона у Наваса заканчивается соглашение с Горожанами, а подписывать новое полузащитник не хочет.
Ранее сообщалось, что Хесус находится в переговорах с Севильей.
В этом сезоне 31-летний испанец сыграл за Сити 15 матчей в чемпионате Англии, в которых отличился одной результативной передачей.