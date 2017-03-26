Италия

Рома составит конкуренцию Севилье в борьбе за полузащитника Манчестер Сити Хесуса Наваса.

По информации AS, римляне заинтересованы в услугах Наваса, и готовы предложить футболисту контракт на выгодных условиях.

Напомним, что по завершению текущего сезона у Наваса заканчивается соглашение с Горожанами, а подписывать новое полузащитник не хочет.

Ранее сообщалось, что Хесус находится в переговорах с Севильей.

В этом сезоне 31-летний испанец сыграл за Сити 15 матчей в чемпионате Англии, в которых отличился одной результативной передачей.