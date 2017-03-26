Италия

Защитник Лацио Стефан де Врей пропустит товарищеский матч своей сборной Голландии с Италией из-за травмы голеностопа.

Защитник получил повреждение в матче против Болгарии, который голландцы проиграли (0:2).

Похоже, травма оказалась серьезнее, чем предполагалось ранее, так как сейчас сообщается, что Стефан сегодня был отправлен в Лацио для прохождения медицинского обследования.

Таким образом, защитник не примет участие в товарищеском матче с Италией в следующий вторник.

Ожидается, что место де Врея в стартовом составе займет партнер Стефана по Лацио Уэсли Худт.

