Италия

Полузащитник Милана Жерар Деулофеу считает, что сравнения его с Лионелем Месси на раннем этапе карьеры испанца не пошли ему на пользу.

Деулофеу, который сейчас играет за Милан на правах аренды из Эвертона, является воспитанником Барселоны. В структуре Блаугранас футболист получил много опыта, его даже сравнивали с Месси, но закрепиться в Барсе Жерар так и не смог.

"В итоге, сравнения с Месси только навредили мне", — сказал Жерар в интервью Forza Milan.

"Обычно я не читаю газеты, но тот заголовок я хорошо помню. Это повлекло за собой слишком много ожиданий среди фанатов Барселоны. Есть только один Месси".

"Мой кумир? Роналдиньо, он был тем, кем я восхищался, когда играл за Барселону".

В текущем сезоне за Милан Деулофеу 10 матчей, в которых сумел забить один гол.

