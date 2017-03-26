Италия

Ряд игроков Ювентуса покинули расположения своих сборных и возвращаются в стан Старой Синьоры.

Представителям Ювентуса удалось договориться с рядом футбольных Федераций и убедить их представителей досрочно отпустить футболистов в расположение клуба.

Речь идет о защитниках Андреа Барцальи и Даниэле Алвесе, полузащитнике Миралеме Пьяниче и форвардах Гонсало Игуаине и Марио Манджукиче.

По такому пути Ювентус пошел ввиду того, что у команды впереди напряженный график. Так, за следующий месяц бьянко-нери проведут восемь поединков.

Что касается других сборников Ювентуса, то они присоединятся к Старой Синьоре в течение недели.