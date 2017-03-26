Италия

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти говорит, что счастлив в Париже, но футболист готов вернуться на родину на каком-то этапе своей карьеры.

Верратти дал понять, что доволен всем в Париже, но полузащитник не исключает, что может перейти в одну из команды чемпионата Италии.

"Мои одноклубники всегда рядом со мной, я чувствую себя как дома и всегда буду любить фанатов ПСЖ", — приводит слова Марко Rai Sports.

"Я счастлив в Париже, мы с клубом обсудим мое будущее и найдем лучшее решение".

"Серия А — отличная лига, если я однажды уеду из ПСЖ, я все взвешу и пойму, что делать".

"Сейчас в Италии есть команды, готовые инвестировать. Это Интер и Ювентус. Я думаю, что сейчас Юве является одной из четырех сильнейших команд в мире".

"Если однажды я покину Париж, то у меня не будет проблем с переходом в Серию А", — добавил полузащитник.

Напомним, что ранее Марко заявлял, что следующий сезон начнет в стане ПСЖ.