Италия

Миланский Интер в ближайшее трансферное окно попытается оформить трансфер полузащитника Тоттенхэма Эрика Ламелы.

Ламела последний раз выходил на поле еще в октябре 2016 года. С тех пор 25-летний футболист в Аргентине восстанавливался от травмы бедра.

Ранее британская пресса предполагала, что между Ламелой и руководством Шпор произошел конфликт из-за восстановления игрока.

Как информирует Corriere dello Sport, ситуацией вокруг Ламелы готов воспользоваться Интер. Ввиду того, что контракт Эрика со Шпорами истекает летом 2018 года, трансфер футболиста может обойтись итальянскому клубу всего в 10 миллионов евро.

Отметим, что Ламела имеет опыт выступлений в Италии. Так, полузащитник в период с 2011 по 2013 года защищал цвета Ромы.

В текущем сезоне Ламела успел провести за Тоттенхэм 14 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 7 результативных передач.