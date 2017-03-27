Италия

Главный тренер Наполи Маурицио Сарри получил престижную награду.

Маурицио Сарри обошел тренера Ювентуса Массимилиано Аллегри и тренер Сассуоло Эусебио Ди Франческо в споре за награду "Золотая скамейка" — лучшему тренеру года в Серии А.

В прошлом сезоне Сарри возглавил Наполи и в первом же сезоне сумел занять второе место в чемпионате Италии.

"Обычно награды не оказывают на меня впечатления, но эта особенная, потому что победитель выбирался другими тренерами", — сказал Сарри.

"Пять лет назад я был в Серии С, это невероятно. Я хочу поблагодарить моих помощников в Эмполи и в Наполи, двух человек: Марселло Карли и Кристиано Джунтоли", — добавил тренер.

Сарри получил 25 голосов из 61-го возможного, тогда как на счету Аллегри — 22. Эусебио Ди Франческо получил семь голосов.