Италия

В середине апреля состоится встреча акционеров Милана, на которой будет подтверждена продажа клуба китайским инвесторам.

Одобрение на завершение сделки по продаже клуба было дано советом директоров Милана на встрече, которая состоялась в понедельник в штаб-квартире россонери в Каса Милан.

Первое собрание акционеров было назначено на 14 апреля, где действующее руководство клуба уйдет в отставку и будет назначен новый совет директоров.

Окончательно же сделка будет завершена на второй встрече, которая состоится 4 мая.

Ранее стало известно, что для завершения сделки по приобретению Милана в Люксембурге была создана компания Rossoneri Sport Investment Lux.