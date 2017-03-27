Президент Палермо Пол Баккальини остроумно ответил болельщикам клуба на тему трансферных запросов.
Пол Баккальини (справа), Getty Images
27 марта 2017, 21:31
Президент Палермо Пол Баккальини прокомментировал трансферные просьбы болельщиков.
"Болельщики спрашивали меня про Раньери, но чаще всего — подпишем ли контракт с Месси. Я не могу дождаться того дня, когда скажу: "Да, мы подписали Месси". Но я некоторое время жил в Бразилии, так что на самом деле я предпочитаю Неймара", — цитирует Баккальини Football Italia.
В текущем сезоне Палермо в Серии А находится в зоне вылета, на 18-ом месте. От спасительной 16-й строчки ее отделяют 7 очков.