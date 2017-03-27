Италия

Бывший главный тренер Интера Роберто Манчини подчеркнул, что Нерадзурри будет сложно попасть в зону Лиги чемпионов.

Экс-наставник Интера Роберто Манчини оценил шансы миланцев попасть в зону Лиги чемпионов.

"Проблема заключается в том, что команды, опережающие Интер, продолжают побеждать", — цитирует Манчини Tuttomercatoweb.

"Но все будет зависеть от черно-синих, потому что впереди еще много матчей. Что касается Скудетто, то тут все очевидно: если Ювентус не потеряет очков в ближайших матчах, то легко возьмет титул"

Добавим, что Манчини руководил Интером с 2014 года, но ушел из клуба перед началом нынешнего сезона.

Отметим, на данный момент Интер занимает 5-ое место в чемпионате Италии, отставая от идущего третьим Наполи на 8 очков.