Италия

Полузащитник Тоттенхэма Мусса Сиссоко попал в сферу интересов Милана и Ювентуса.

Сиссоко переехал в Лондон из Ньюкасла летом 2016 года. С тех пор отношения между французом и главным тренером Шпор Маурисио Почеттино не сложились должным образом. В текущем сезоне за Тоттенхэм футболист провел всего 17 матчей в АПЛ, редко получая место в стартовом составе.

Сам полузащитник говорил, что он хочет получать больше игрового времени и его не устраивает текущее положение дел. Недавно Сиссоко сказал, что пока Почеттино возглавляет Шпор его место в команде не изменится. Более того, полузащитник заявил, что если аргентинский специалист останется в команде, то Мамаду ее покинет.

По информации Calciomercato, сейчас в услугах Муссы заинтересованы две итальянские команды, а именно — Ювентус и Милан. В ближайшее трансферное окно обе команды предпримут попытки подписать полузащитника.

Ожидается, что итальянские команды готов заплатить за футболиста около 25 миллионов евро.

Текущее соглашение Сиссоко со Шпорами рассчитано до лета 2021 года.

