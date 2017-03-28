Италия

Экс-тренер Пескары Массимо Оддо не исключает возможность работы с Фиорентиной.

Нынешний наставник Фиорентины Паулу Соуза в конце сезона, скорее всего, покинет команду.

Массимо Оддо удалось вывести Пескару из Серии В в элиту, но в высшем дивизионе дела у команды не задались. В итоге Массимо был уволен из-за неудовлетворительных результатов Пескары. Тем не менее, СМИ прочат его в тренерское кресло Фиорентины.

"Тренировать Фиорентину? А кто бы отказался? Но мне пока ничего не известно, слишком рано о чем-либо говорить", — заявил Оддо.

"Нужно подождать окончания сезона, а потом боссы будут принимать решение. Меня по-прежнему связывает контракт с Пескарой".

Также Массимо признался, что в голосовании за лучшего тренера отдал свой голос за алленаторе Наполи Маурицио Сарри, который в итоге и победил.

"Я голосовал за Сарри, ведь он привнес глоток свежего воздуха в Серию А. Я надеюсь, что благодаря Маурицио Наполи сможет обойти Ювентус. Также я думал о том, чтобы проголосовать за Соузу. Он внедрил инновации в наш футбол. С уважением отношусь к Паулу и считаю его одним из лучших здешних тренеров".

Фиорентина под руководством Паулу Соузы занимает 8-е место в Серии А после 29 туров.