Италия

Защитник Шальке Сеад Колашинац может перебраться в Милан этим летом.

Как сообщает Premium Sport, Россо-нерри усилили свой интерес к защитнику национальной сборной Боснии и Герцеговины Колашиницу.

Ранее футболисту прочили переход в Ювентус, Челси и Арсенал.

Отметим, что по завершению текущего чемпионата у Сеада заканчивается контракт с Шальке, и футболист не намерен подписывать новое соглашение.

В этом сезоне за Горняков Колашинац сыграл в 30 поединках во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал семь голевых передач.