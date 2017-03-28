Италия

Голкипер Дженоа Маттиа Перин может перейти в Наполи, если неаполитанцы посчитают удовлетворительным состояние его здоровья.

Перин считается одним из самых талантливых итальянских вратарей. 24-летний страж ворот должен был ехать на Евро-2016 в составе сборной Италии, но ему пришлось пропустить турнир из-за разрыва крестообразных связок.

Перин провел 5 месяцев вне игры и в сентябре прошлого года вернулся на поле. Однако уже в январе Маттиа вновь порвал "кресты", в этот раз уже на другой ноге.

По информации Il Mattino, Наполи раздумывает над подписанием Перина. Он может заменить в долгосрочной перспективе Пепе Рейну, которому в августе исполнится 35 лет. Главным препятствием является физическое состояние голкипера.

Предполагается, что Адзурри достигли договоренности с игроком, однако еще не провели переговоры с Дженоа.