Италия

Нападающий Ромы Франческо Тотти дебютировал в Серии А ровно 24 года назад.

Легендарный нападающий Ромы Тотти дебютировал за команду в чемпионате Италии ровно 24 года назад. 28 марта 1993 года в выездной игре против Брешии Вуядин Бошков выпустил на поле 16-летнего нападающего, который впоследствии станет символом клуба.

По данным Opta, 32% игроков команд Серии А в этом сезоне родились позже дебюта Тотти в соревновании. 168 из 529 нынешних футболистов на тот момент еще не было на свете.

Стоит отметить, что опрос Football.ua в соцсети ВКонтакте показал похожие результаты: более 30% читателей нашего сообщества родились после 28 марта 1993 года.

За 24 года Тотти наиграл 778 поединков за римский клуб, отметившись при этом 307 забитыми голами. Вместе с Ромой Император завоевал 5 серьезных трофеев. Также Ческо в 2006 году стал чемпионом мира со сборной Италии.