Италия

Легендарный защитник Милана Паоло Мальдини сравнил нынешнего голкипера Джанлуиджи Доннаруму с вратарем Ювентуса Джанлуиджи Буффоном.

"Он одарен талантом. Я знаком с ним, когда ему было 12-13, потому-что он играл в молодежной команде и имел нечто, что ты видишь невооруженным взглядом", — признался Мальдини.

"Я видел Буффона, когда тот дебютировал в Серии А против Милана. Мы сыграли вничью 0:0 и он был невероятен. Я могу увидеть то же самое и в Доннарумме".

"Он хороший парень, а это важно, ведь сейчас вокруг него много людей и ты должен оставаться хорошим парнем, быть спокойным и думать только о том, что ты должен делать на поле".

"Когда я вижу игры, я говорю, что 90% людей, которые смотрят со мной футбол — не видят того, что вижу я. Думаю, нужно быть профессиональным игроком, чтобы понимать — но иногда и профи не понимают этого. Это очень тяжело описать, но есть некоторые игроки, на которых ты смотришь минуту и понимаешь, какой у них талант", — отметил Мальдини.

Стоит отметить, что Манчестер Сити готов предложить за Доннарумму до 150 миллионов евро.