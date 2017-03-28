Италия

Бывший спортивный директор Ромы Вальтер Сабатини считает полузащитника римлян Раджу Наингголана лучшим полузащитником в Европе.

Бывший спортивный директор Ромы Вальтер Сабатини советует джаллоросси удержать Наингголана.

"Рома не должна продавать Наингголана и, надеюсь, они не хотят его продавать. Хотя я и считаю, что из-за возраста он не стал бы мудрым вложением денег, но нельзя отрицать, что он лучший полузащитник в Европе", — заявил Сабатини.

В текущем сезоне 28-летний Наингголан провел за Рому 27 матчей в Серии А, в которых забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи.