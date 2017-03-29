Италия

Защитник национальной сборной Италии Леонардо Бонуччи считает, что молодые футболисты привносят в команду страсть и энтузиазм.

Напомним, что в товарищеском матче между сборными Голландии и Италии подопечные Вентуры одержали гостевую победу (2:1), а победный гол итальянцев забил Леонардо Бонуччи.

"Победы дают нам уверенность и веру в себя. Я счастлив, так как у нас есть группа замечательных молодых футболистов", — приводит слова защитника Rai Sport.

"Мы на верном пути, команда отлично показала себя в матчах отбора на Чемпионат мира. Сейчас нам нужно усилить наш характер, максимально используя молодых футболистов, которые приходят в команду".

"У нас в команде идеальное сочетание, так как ветераны могут дать хороший совет, а молодежь привносит в команду энтузиазм и страсть".

"Матч с Испанией? Будет сложно, но нас так просто не обыграть".

Матч, в рамках группового этапа отбора к ЧМ, между Испанией и Италией состоится 2 сентября в 21:45.