Италия

Защитник Манчестер Юнайтед Маттео Дармиан летом может перебраться в Интер.

Отметим, что после того, как Красных Дьяволов возглавил Жозе Моуриньо Маттео перестал получать регулярную игровую практику.

Ранее уже сообщалось, что Нерадзурри заинтересованы в защитнике. В зимнее трансферное окно Змеи даже пытались взять футболиста в аренду, но сделка так и не состоялась.

Однако, по информации Tuttosport, Интер готов сделать новое предложение о приобретении футболиста ближайшим летом.

Напомним, что в МЮ Маттео перешел именно из Серии А, там футболист играл за Торино и Палермо.

В текущем сезоне 27-летний итальянец сыграл за Красных Дьяволов всего 11 матчей в АПЛ.