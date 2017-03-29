Защитник Манчестер Юнайтед Маттео Дармиан летом может перебраться в Интер.
Маттео Дармиан, Getty Images
29 марта 2017, 09:01
Отметим, что после того, как Красных Дьяволов возглавил Жозе Моуриньо Маттео перестал получать регулярную игровую практику.
Ранее уже сообщалось, что Нерадзурри заинтересованы в защитнике. В зимнее трансферное окно Змеи даже пытались взять футболиста в аренду, но сделка так и не состоялась.
Однако, по информации Tuttosport, Интер готов сделать новое предложение о приобретении футболиста ближайшим летом.
Напомним, что в МЮ Маттео перешел именно из Серии А, там футболист играл за Торино и Палермо.
В текущем сезоне 27-летний итальянец сыграл за Красных Дьяволов всего 11 матчей в АПЛ.