Италия

Голкипер Милана Джанлуиджи Доннарумма поблагодарил вратаря Ювентуса Джанлуиджи Буффона за все советы, которые тот ему дал.

На матч между сборными Голландии и Италии Доннарумма вышел в стартовом составе итальянцев, тем самым став самым молодым вратарем в истории сборной, который выходил в основе.

"Я очень рад тому, как прошла эта игра", — приводит слова голкипера Rai Sport.

"Счастлив, что смог дебютировать в стартовом составе. Я бы хотел поблагодарить Буффона за все советы, которые он давал мне на тренировках".

"Джиджи сказал мне просто расслабиться, делать то, что я могу и не пытаться придумать что-то новое, поскольку моя игра уже хороша".

"Я горжусь тем, что я нахожусь здесь. Я упорно тружусь каждую неделю для того, чтобы совершенствоваться, слушаю все советы, которые получаю".

Отметим, что это уже третий матч Доннаруммы за национальную команду, но предыдущие два раза он выходил на замену.