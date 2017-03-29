Италия

Россо-нери заинтересованы в полузащитнике Челси Сеске Фабрегасе и нападающем Боруссии Пьере-Эмерике Обамеянге.

Как сообщает Corriere dello Sport, Милан готов потратить много денег на трансферы этим летом.

"Красно-черные" составили целый список футболистов, которые могли бы усилить команду.

По информации источника, в шорт-лист Милана попали Фабрегас, Обамеянг, защитник Вильярреала Матео Мусаккьо и нападающий Лацио Бальде Кейта.

Напомним, что недавно стало известно о том, что руководство Милана определилось с датой, когда команда перейдет в руки новых владельцев.