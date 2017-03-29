Италия

Нерадзурри мечтают единолично владеть ареной, которую сейчас делят с Миланом.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, хозяева Интера хотят получить стадион Джузеппе Меацца в единоличное владение. Президент главного акционера Змей — компании Suning Group — Жань Чжиньдон сообщил об этом во время встречи с мэром Милана Беппе Сала.

Однако энтузиазм Чжиньдона был остужен городскими властями, напомнившими, что до 2030 года действует договор о том, что главная городская спортивная арена находится в совместном пользовании Интера и Милана.

Не так давно Россонери планировали построить собственный стадион в районе Портелло, однако этот проект заблокировал нынешний хозяин Дьяволов Сильвио Берлускони, который предпочел переложить заботы о строительстве на потенциальных новых владельцев Милана.