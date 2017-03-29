Италия

Голкипер Ромы Алиссон публично поблагодарил тренерский штаб клуба за прогресс, которого он достиг под их руководством.

Алиссон является только запасным голкипером Ромы, но 24-летний бразилец впечатлил своей игрой в Лиге Европы и Кубке Италии.

"Марко Саворани, тренер вратарей, проделал со мной замечательную работу. Он привил мне итальянские футбольные качества и итальянское мышление", — сказал Алиссон.

"Я стал лучше играть ногами и улучшил игру в пас. Это многое дало моей карьере, и вы можете видеть мой прогресс в матчах за сборную Бразилии".

Алиссон является основным голкипером сборной Бразилии и помог своей команде добыть путевку на Чемпионат мира 2018.