Италия

Руководство Наполи было замечено на встрече с агентом голкипера Кальяри Алессио Краньо.

Спортивный директор Наполи Кристиано Гвинтоли провел встречу с агентом молодого голкипера Алессио Краньо в Милане.

Предстоящим летом Наполи намерен приобрести голкипера, и одним из претендентов называли Маттию Перина из Дженоа.

Но Партенопеи рассматривают и другие варианты, среди которых 22-летний Алессио Краньо, который принадлежит Кальяри, но проводит этот сезон на правах аренды за клуб Серии Б Беневенто.

Краньо, который начинал карьеру в Брешии, прежде чем перейти в Кальяри в 2014 году, провел 12 матчей за сборную Италии U-21. Также на его счету 14 матчей за сардинцев в Серии А.