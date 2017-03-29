Италия

Нападающий миланского Интера Мауро Икарди заявил, что он не намерен покидать Нерадзурри до конца своей карьеры.

Икарди неоднократно связывали с переходом в другой клуб, но сам аргентинец уходить из Интера не собирается.

"Я хочу остаться здесь навсегда. Я капитан этого великого клуба, я счастлив в Милане и моя семья тоже", — заявил Икарди.

"Лига Чемпионов? Я хочу играть в ней с Интером. У меня высокие ожидания от этой команды, потому что мы способны на многое. Клуб двигается в правильном направлении".

В текущем сезоне Икарди провел за Интер 34 матча во всех турнирах, в которых забил 22 гола и отдал 8 результативных передач.