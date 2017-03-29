Италия

Вингер Интера Иван Перишич раскритиковал газон стадиона, на котором проводился товарищеский поединок между сборными Эстонии и Хорватии.

Выездной поединок против эстонцев обернулся для хорватов настоящей катастрофой. Команда Перишича не только уступила со счетом 0:3, но и на ближайших шесть месяцев потеряла Марко Пьяцу, получилвшего разрыв крестообразных связок колена.

Во всех этих бедах Перишич винит футбольное поле, которое, по его мнению, было очень плохого качества.

"Газон, на котором мы играли, недостоин профессионального футбола".

"Нет никаких причин организовывать подобные игры. Я бы порекомендовал мистеру Давору Шукеру (глава Федерации футбола Хорватии) выбирать оппонентов более высокого уровня с большими возможностями, потому что, если так продолжится, мы потеряем еще больше игроков на этих ужасных полях".

"Наибольшее поражение состоит в том, что мы потеряли Пьяцу. Такой газон – это преступление, он ужасен", — считает Перишич.