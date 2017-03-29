Миланский Интер готов продать своего защитника Джейсона Мурильо, но хочет выручить за колумбийца 25 млн. евро.
Джейсон Мурильо, Getty Images
29 марта 2017, 23:44
Мурильо потерял место в составе после назначения Стефано Пьоли, который предпочитает пару центральных защитников Медель — Миранда.
Летом же Интер будет готов и вовсе расстаться с защитником, которым раньше интересовались Манчестер Юнайтед и Челси.
Как один из вариантов, Интер может попытаться включить его в сделку по переходу центрбека Ромы Костаса Маноласа.