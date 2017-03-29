Италия

Миланский Интер готов продать своего защитника Джейсона Мурильо, но хочет выручить за колумбийца 25 млн. евро.

Мурильо потерял место в составе после назначения Стефано Пьоли, который предпочитает пару центральных защитников Медель — Миранда.

Летом же Интер будет готов и вовсе расстаться с защитником, которым раньше интересовались Манчестер Юнайтед и Челси.

Как один из вариантов, Интер может попытаться включить его в сделку по переходу центрбека Ромы Костаса Маноласа.