Италия

Похоже, что будущим летом на тренерском мостике Интера не произойдет изменений.

Пьоли возглавил Интер по ходу нынешнего сезона, сменив на этом посту Франка Де Бура, ранее уволенного из-за неудовлетворительных результатов команды.

Пьоли заметно улучшил результаты Интера, однако команде по-прежнему не удается войти хотя бы в топ-4 чемпионата, что не устраивает руководство клуба.

В связи с этим руководители пытались переманить в Интер Диего Симеоне или Антонио Конте, однако эти попытки успехом не увенчались.

Как информирует Corriere dello Sport, в связи с тем, что миланскому клубу не удалось переманить одного из вышеперечисленных тренеров, Пьоли позволят доработать контракт до конца, а это значит что и в следующем сезоне 51-летний тренер будет работать в Интере.

Кроме того, руководство клуба пообещало Пьоли будущим летом подписать четверых игроков топ-класса.