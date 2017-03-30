Италия

Полузащитник Ромы Кевин Строотман вскоре подпишет новое соглашение с римским клубом.

4 апреля джало-росси встретятся со своими извечными соперниками в ответном матче кубка Италии и будут пытаться отыграться после поражения 0:2 в первом матче.

Сразу после дерби представители Ромы сядут за стол переговоров с Кевином Строотманом относительно нового контракта для хавбека.

Действующее соглашение голландца с клубом истекает в 2018 году, и римляне желают продлить его до 2021 года.

Ожидается, что Строотман будет зарабатывать около 4 млн евро за сезон.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии на счету Кевина 3 гола и 5 результативных передач.