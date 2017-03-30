Полузащитник Ромы Кевин Строотман вскоре подпишет новое соглашение с римским клубом.
Кевин Строотман, - Getty Images
30 марта 2017, 11:24
4 апреля джало-росси встретятся со своими извечными соперниками в ответном матче кубка Италии и будут пытаться отыграться после поражения 0:2 в первом матче.
Сразу после дерби представители Ромы сядут за стол переговоров с Кевином Строотманом относительно нового контракта для хавбека.
Действующее соглашение голландца с клубом истекает в 2018 году, и римляне желают продлить его до 2021 года.
Ожидается, что Строотман будет зарабатывать около 4 млн евро за сезон.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии на счету Кевина 3 гола и 5 результативных передач.