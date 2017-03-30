Италия

Экс-форвард сборной Аргентины Эрнан Креспо считает, что аргентинский нападающий Ювентуса Гонсало Игуаин психологически не готов к большим матчам.

В карьере 29-летнего нападающего Ювентуса Гонсало Игуаина неоднократно случались моменты, когда он в решающие моменты выжных матчей подводил свои команды. Так было в сборной Аргентины на ЧМ-2014 и двух последних финалах Копа Америка, а также в составе Наполи, когда он не реализовал пенальти в поединке против Лацио, стоивший неаполитанцам путевки в Лигу чемпионов в 2015 году.

"Почему такое происходит с Гонсало — вопрос, скорее, к психологу, чем ко мне, — считает экс-форвард сборной Аргентины Эрнан Креспо. — Никто не станет спорить о мастерстве Игуаина — в этом нет сомнений. Однако бывает, что у самых больших мастеров случаются психологические проблемы в больших матчах".

"Порой, совершив ошибку в решающий момент, футболист психологически ломается и начинает бояться брать на себя ответственность. Кому-то легко преодолеть этот барьер, кого-то этот страх будет преследовать всю оставшуюся карьеру. Надеюсь, что в данном случае проблема со временем решится".