Италия

Вратарь Ювентуса Джанлуиджи Буффон прокомментировал игру голкипера Баварии Мануэля Нойера.

Голкипер Старой Синьоры ДжиДжи Буффон рассыпался в комплиментах стражу ворот Баварии Мануэлю Нойеру.

"Нойер – фантастический голкипер, превративший превосходство в физических кондициях в свою сильную сторону. Он своей игрой не похож на нас. Я очень ценю стиль игры Нойера, исходя из его результатов. Иногда обращаю внимание на то, чему бы я мог у него научиться и улучшить свою игру", — цитирует Буффона Goal.

Напомним, ранее голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон вышел на поле в тысячный раз в профессиональной карьере, а также провел рекордную 168-ю игру за национальную команду.

Из-за травмы Мануэль Нойер не сможет принять участие в матче против Аугсбурга, который состоится 1-го апреля, и против Хоффенхайма 4-го числа. Оба матча будут сыграны в рамках Бундеслиги.

В нынешнем сезоне Нойер еще не пропускал поединки чемпионата Германии. На данный момент он принял участие во всех 25 состоявшихся матчах, в 13-ти из них сумев оставить свои ворота сухими.