Италия

Экс-форвард Наполи Эдинсон Кавани вспомнил, как его встретили в Неаполе после перехода в ПСЖ.

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани советует перешедшему из Наполи в Ювентус Гонсало Игуаину как следует подготовиться психологически к поединку между Партенопеями и Старой Синьорой 2 апреля.

"Перейдя в ПСЖ и вернувшись в Неаполь, где моя новая команда проводила товарищеский матч с Наполи, я был шокирован, — признался в интервью Corriere della Sera Кавани. — Конечно, я не рассчитывал на цветы и овации, но и такой ярости не ожидал. Поднимаясь по знакомым ступенькам на поле, я волновался, ведь с этим стадионом было связано многое в моей жизни, но выйдя наверх, я словно попал под ледяной водопад, понадобилось время, чтобы прийти в себя".

"Думаю, что Игуаина встретят еще горячее, он должен быть готов к самому худшему, поскольку если я ушел в другой чемпионат, то Гонсало усилил прямого конкурента Наполи в борьбе за чемпионский титул. Впрочем, он достаточно опытный футболист, чтобы понимать ситуацию, и наверняка подготовился психологически".

Поединок против Ювентуса 2 апреля станет, пожалуй, последним шансом Наполи, отстающего от соперника на 10 очков, сохранить надежду на чемпионский титул.

Как болеют в Неаполе, смотрите на видео: