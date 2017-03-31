Италия

Роме было приказано выплатить Фиорентине еще 1 миллион евро за переход Адема Льяйича.

Льяйич, который сейчас играет за Торино, присоединился к джаллоросси за 11 млн. евро плюс еще 4 млн. евро в качестве бонусов летом 2013 года.

Один из бонусов активировался в том случае, если Рома пробьется в Лигу чемпионов, за что Фиалкам полагался 1 млн. евро.

Тем не менее, Волки настаивали, что этот бонус был актуальным лишь в первом сезоне.

Фиорентина это отрицала, и в пятницу федерация футбола Италии приняла решение в их пользу, требуя, чтобы Рома заплатила 1 млн. евро плюс НДС, а также покрыла 5 000 евро расходов.