Италия

Football.ua представляет вашему вниманию анонс матчей тридцатого тура чемпионата Италии.

Возобновляющийся после международного перерыва чемпионат Италии сразу предлагает любителям футбола захватывающее зрелище: поединок Наполи — Ювентус. В зависимости от его исхода борьба за чемпионский титул может или обостриться, или превратиться в пустую формальность.

Расписание тура

Сассуоло — Лацио

Суббота, 19.00, Сассуоло, Реджо нель'Эмилия, Мапеи, арбитр — Пьеро Джакомелли.

Поездка в гости к Сассуоло вполне может принести Лацио не самые приятные эмоции, ведь подопечным Симоне Индзаги, ведущим борьбу за еврокубки, терять очки никак нелья, а соперник очень непрост. Поездка в гости к Сассуоло вполне может принести Лацио не самые приятные эмоции, ведь подопечным Симоне Индзаги, ведущим борьбу за еврокубки, терять очки никак нелья, а соперник очень непрост.

Обезопасив себя от вылета и потеряв все шансы подняться в зону еврокубков, Нероверди могут позволить себе сыграть в свое удовольствие, благо катастрофическая переполненность командного лазарета уже осталась в прошлом. К тому же лучший бомбардир команды Грегуар Дефрель, впервые в карьере забивший 10 мячей за сезон, любит огорчать именно Лацио.

Впрочем, и у Лацио в атаке все в порядке. Чиро Иммобиле, мечтающий о своем втором титуле лучшего бомбардира Серии А, забил в последних 9 матчах за клуб и сборную 8 мячей, и именно его гол принес Орлам победу в очной встрече команд в первом круге.

Интересные факты

- Грегуар Дефрель забил 3 мяча в 4 последних поединках против Лацио: 2 за Сассуоло и 1 за Чезену.

- В последних 3 очных встречах между Сассуоло и Лацио было забито 25 мячей.

- Сассуоло проиграл в последних 4 домашних матчах в чемпионате Италии.

- Беспроигрышная серия Лацио в национальном первенстве насчитывает 7 поединков.

Ориентировочные составы

Сассуоло: Консильи — Лирола, Ачерби, Каннаваро, Дель'Орко — Пеллегрини, Миссироли, Дункан — Берарди, Дефрель, Рагуза.

Лацио: Стракоша — Баста, Де Врей, Худт, Раду — Пароло, Билья, Милинкович-Савич — Андерсон, Иммобиле, Лулич.

Травмированы: Бьондини, Маньянелли, Маццителли (Сассуоло).

Под вопросом: Маркетти, Лукаку (Лацио).

прогноз 0:2

Рома — Эмполи

Суббота, 21.45, Рим, Стадио Олимпико, арбитр — Давиде Масса.

Наконец-то на Стадио Олимпико вернется привычная для домашних матчей Ромы атмосфера: ультрас Волков завершили свой бойкот после того, как с трибун были убраны так раздражавшие тифози барьеры. Поэтому наверняка футболисты постараются не разочаровать своих поклонников. Наконец-то на Стадио Олимпико вернется привычная для домашних матчей Ромы атмосфера: ультрас Волков завершили свой бойкот после того, как с трибун были убраны так раздражавшие тифози барьеры. Поэтому наверняка футболисты постараются не разочаровать своих поклонников.

К тому же именно на этой неделе Джаллоросси отмечают 24-летие дебюта в составе Ромы своей иконы — Франческо Тотти. Чем не повод отпраздновать эту, пусть и не круглую, дату яркой победой?

Выигрыш хозяев в свете того, что Ювентус днем позже отправится в Неаполь, где потеря очков лидером чемпионата не выглядит невероятной, поможет подопечным Лучано Спаллетти повысить свои шансы на Скудетто. Тем более, что соперник, оторвавшийся от Палермо и зоны вылета на 7 очков и настолько же отстающий от Дженоа, не блещет.

Интересные факты

- Эмполи ни разу не выигрывал у Ромы в Риме, хотя неоднократно праздновал успех дома.

- Эмполи обязательно забивает хотя бы 1 мяч во время последних 3 выездов в столицу Италии.

- Вратарь Лукаш Скорупски, выступающий за Эмполи на правах аренды, принадлежит Роме и наверняка постарается впечатлить своих хозяев.

- Эмполи уступил в последних 6 матчах Серии А.

Ориентировочные составы

Рома: Щесны — Рюдигер, Манолас, Фасио, Эмерсон — Паредес, Наингголан — Эль Шаарави, Перотти, Салах — Джеко.

Эмполи: Скорупски — Лорини, Беллуши, Барба, Паскуаль — Кроче, Бухель, Крунич — Эль Каддури — Маккароне, Марилунго.

Дисквалифицированы: Строотман — Коста, Диуссе.

Травмированы: Флоренци, Де Росси (Рома).

прогноз 3:0

Торино — Удинезе

Воскресенье, 13.30, Турин, Стадио Олимпико Гранде Торино, арбитр — Давиде Герсини.

Обе команды прочно осели в середине турнирной таблицы и потеряли всякий страх перед вылетом, равно как и амбиции добиться чего-то более значимого, чем спокойное завершение сезона. Остались не решенными лишь мелкие незначительные локальные задачи. Обе команды прочно осели в середине турнирной таблицы и потеряли всякий страх перед вылетом, равно как и амбиции добиться чего-то более значимого, чем спокойное завершение сезона. Остались не решенными лишь мелкие незначительные локальные задачи.

В частности, хозяева постараются поднять себе и болельщикам настроение после упущенной победы в поединке против Интера. Под "микроскопом" окажется вратарь Джо Харт, арендованных Быками у Манчестер Сити, ведь именно на финише сезона будет решаться вопрос о его дальнейшей судьбе в Турине. В целом удачная игра англичанина сочетается с нелепыми ошибками, которые уже стоили Торино нескольких важных очков, в том числе и двух в последнем туре, ведь оба мяча Интер забил не без помощи Харта.

Ну и, конечно, не стоит забывать о том, что нападающий Торино Андреа Белотти возглавляет список бомбардиров Серии А и будет не прочь сохранить свою позицию.

Интересные факты

- В последних 4 очных встречах Удинезе проиграл лишь раз, но это был домашний провал 1:5 в апреле 2016 года.

- В 5 из последних 6 поединках Торино пропускает минимум 2 мяча. Исключение — победа над Палермо в 27-м туре — 3:1.

- Домашняя беспроигрышная серия Торино в чемпионате насчитывает 6 матчей.

Ориентировочные составы

Торино: Харт — Дзаппакоста, Россеттини, Моретти, Молинаро — Аква, Лукич, Базелли — Фальке, Белотти, Итурбе.

Удинезе: Скуффет — Видмер, Данило, Анджелла, Самир — Баду, Халльфредссон, Янкто — Де Поль, Сапата, Теро.

Травмированы: Оби — Гнукури, Фараони, Фофана, Карнезис.

прогноз 2:2

Дженоа — Аталанта

Воскресенье, 16.00, Генуя, Стадио Комунале Луиджи Феррарис, арбитр — Клаудио Джавиллуччи.

Сезон-2016/17 для Дженоа смело можно назвать провальным. Грифоны и не претендовали ни на что большее, чем сохранение прописки в Серии А, однако при этом они проиграли оба матча в Дерби делла Лантерна землякам из Сампдории, что вызвало ярко негативную реакцию поклонников команды. Если к этому добавить продажу в январе лидеров Россоблу Леонардо Паволетти, Лукаса Окампоса и Томаса Ринкона без адекватной им замены, то требования тифози к президенту Дженоа Энрико Прециози продать клуб вполне понятны.

В то же время Аталанта, ведущая борьбу за зону Лиги Европы, показала, что разгром, учиненный бергамаскам Интером, не выбил команду из колеи. Андреа Петанья и Леонардо Спинаццола вернулись в отличном настроении после дебюта в национальной сборной Италии, Андреа Конти и Маттиа Кальдара использовали международный перерыв, чтобы залечить травмы, и теперь в распоряжении Джан Пьеро Гасперини находятся все его подопечные. Под вопросом разве что участие в матче Этрита Бериши и Букари Драме.

Интересные факты

- В последний раз во встрече этих команд зрители не увидели забитых мячей в декабре 1964 года.

- Аталанта не проигрывает Дженоа в Генуе с января 2010 года, одержав 1 победу и 4 раза сыграв вничью.

Ориентировочные составы

Дженоа: Ламанна — Иццо, Муньос, Бурдиссо, Лаксальт — Хильемарк, Катальди, Нтчам — Лазович, Симеоне, Таарабт.

Аталанта: Голлини — Толой, Кальдара, Масьелло, Конти — Кесси, Фрелер, Спинаццола — Куртич, Петанья, Гомес.

Травмирован: Перен (Дженоа).

Под вопросом: Драме, Бериша (Аталанта).

прогноз 1:3

Фиорентина — Болонья

Воскресенье, 16.00, Флоренция, Стадио Артемио Франки, арбитр — Даниэле Довери.

Одни из матчей, в которых на кону не стоит ничего, кроме престижа. Встречи между командами двух городов, разделенных Апеннинским хребтом, в Италии называют Дерби делль'Апеннино, и хотя они не отличаются такой непримиримостью, как поединки тех же Фиалок с Ювентусом, но все же победить соседа всегда приятно. Одни из матчей, в которых на кону не стоит ничего, кроме престижа. Встречи между командами двух городов, разделенных Апеннинским хребтом, в Италии называют Дерби делль'Апеннино, и хотя они не отличаются такой непримиримостью, как поединки тех же Фиалок с Ювентусом, но все же победить соседа всегда приятно.

Наставник Виолы Паулу Соуза твердо намерен покинуть команду летом, поэтому он наверняка захочет оставить о себе хорошую память. Даже небольшие кадровые проблемы, такие, как возвращение из сборной Уругвая с травмой Матиаса Весино, не должны помешать хозяевам порадовать своих поклонников.

Интересные факты

- Болонья проиграла в последних четырех поединках во Флоренции.

- Гости смогли взять на Артемио Франки лишь одно очко после победы — 2:1 — в январе 2010 года.

- Фиорентина сохраняет свои ворота сухими в 3 матчах чемпионата.

Ориентировочные составы

Фиорентина: Тэтэрушану — Санчес, Томович, Астори — Кьеза, Борха Валеро, Бадель, Тельо — Сапонара, Иличич — Калинич.

Болонья: Миранте — Торосидис, Майетта, Гастальделло — Мбайе, Донса, Надь, Дземайли, Крейчи — Верди, Дестро.

Дисквалифицированы: Г.Родригес — Пулгар.

Травмированы: Бернардески, Весино, Хеландер — Риццо.

прогноз 2:1

Палермо — Кальяри

Воскресенье, 16.00, Палермо, Стадио Ренцо Барбера, арбитр — Паоло Валери.

Если Палермо не сможет победить Кальяри, то не только еще на шаг приблизится к Серии В, но и наверняка лишится своего нынешнего, четвертого по счету тренера в сезоне Диего Лопеса. Если бы Клаудио Раньери, с которым ведут переговоры сицилийцы, был посговорчивее, то Лопесу указали бы на дверь еще после предыдущего тура...

С момента последней встречи островитян на Ренцо Барбера роли команд кардинально поменялись. Вернувшиеся в Серию А сардинийцы уверенно обосновались в безопасной зоне турнирной таблицы, а сицилийцы так же уверенно увязли в зоне вылета.

В 2015 году в Палермо Розанеро разгромили гостей со счетом 5:0, однако сейчас о таком результате хозяева могут и не мечтать. Даже ничью добыть будет очень проблематично, не говоря уже о полновесных 3 очках. Единственная надежда — слабая игра Кальяри на выезде — 11 поражений в 15 матчах и всего 10 мячей, забитых в гостях.

Интересный факт

- Кальяри не обыгрывает Палермо на выезде с победы 3:1 в апреле 2007 года, добыв 2 ничьи и потерпев 5 поражений.

Ориентировочные составы

Палермо: Посавец — Рисполи, Сионек, Гольданига, Пеццелья — Гацци, Чочев — Саллаи, Бруну Энрике, Алисами — Несторовски.

Кальяри: Рафаэль — Исла, Пизакане, Бруну Алвеш, Мурру — Падоин, Тахцидис, Ионицэ — Жоао Педро — Фариас, Сау.

Дисквалифицирован: Диаманти (Палермо).

Травмированы: Райкович — Мелькиорри, Чеппителли, Дессена, Барелла.

прогноз 1:1

Кьево — Кротоне

Воскресенье, 16.00, Верона, Стадио Марк'Антонио Бентегоди, арбитр — Джанпаоло Кальварезе.

Еще один потенциальный кандидат на усиление Серии В — Кротоне — имеет еще меньше шансов на успех в 30-м туре, чем Палермо, от которого Акулы отстают на 1 очко. Кротоне не может выиграть с января, и за этот период смог лишь на 1 пункт улучшить свой очковый баланс.

Интересный факт

- Кьево выиграл оба матча у Кротоне в Серии В, однако первая встреча с соперником в Серии А закончилась поражением Летающих Ослов — 0:2.

Ориентировочные составы

Кьево: Соррентино — Каччьяторе, Цесар, Дайнелли, Фрей — Хетемай, Радованович — Кастро, Бирса — Инглезе, Меджорини.

Кротоне: Кордас — Месба, Феррари, Чеккерини, Рози — Стоян, Кризетиг, Барберис, Роден — Фальчинелли, Тротта.

Под вопросом: Гобби, Гакпе — Капецци, Клейтон.

прогноз 4:0

Пескара — Милан

Воскресенье, 16.00, Пескара, Стадио Адриатико, арбитр — Паоло Маццолени.

Если Милан намерен продолжить борьбу за путевку в еврокубках (а сомневаться в этом может только ярый ненавистник Россонери), то в поединке с аутсайдером чемпионата он должен во что бы то ни стало брать 3 очка. Если Милан намерен продолжить борьбу за путевку в еврокубках (а сомневаться в этом может только ярый ненавистник Россонери), то в поединке с аутсайдером чемпионата он должен во что бы то ни стало брать 3 очка.

Облегчить задачу команде Винченцо Монтелле должно то, что Дельфины, похоже, уже смирились с расставанием с элитным дивизионом. Многие считают подтверждением тому контракт, рассчитанный до лета 2018 года со Зденеком Земаном, который принял команду уже в практически безнадежной ситуации. В Италии 69-летний Земан считается специалистом по возвращению команд в Серию А.

Интересные факты

- Когда в 1981 году Пескара в последний раз в своей истории обыграла Милан — 2:1, нынешнему наставнику Россонери Винченцо Монтелле было всего 6 лет.

- Милан выиграл 3 последних матча против Пескары во всех турнирах.

Ориентировочные составы

Пескара: Биццари — Дзампано, Форнасье, Бово, Бираги — Верре, Мунтари, Мемушай — Бенали, Черри, Капрари.

Милан: Доннарумма — Де Шильо, Романьоли, Палетта, Ванджони — Куцка, Соса, Локателли — Окампос, Бакка, Деулофеу.

Травмированы: Джилардино, Стендардо, Кода, Пепе — Монтоливо, Банавентура, Абате, Сусо, Бертолаччи.

прогноз 0:2

Наполи — Ювентус

Воскресенье, 21.45, Неаполь, Стадио Сан-Паоло, арбитр — Даниэле Орсато.

Вне всякого сомнения — центральный поединок 30 тура. Встреча в Неаполе является, по большому счету, последним шансом для хозяев зацепиться за чемпионскую гонку. В то же время Ювентус, победив, может уничтожить своего второго теоретического конкурента в борьбе за скудетто. Учитывая, что только чудо сможет помешать Роме взять три очка, осечка как Наполи, так и Старой Синьоры, осложнит им борьбу с Волками. Вне всякого сомнения — центральный поединок 30 тура. Встреча в Неаполе является, по большому счету, последним шансом для хозяев зацепиться за чемпионскую гонку. В то же время Ювентус, победив, может уничтожить своего второго теоретического конкурента в борьбе за скудетто. Учитывая, что только чудо сможет помешать Роме взять три очка, осечка как Наполи, так и Старой Синьоры, осложнит им борьбу с Волками.

Дополнительную интригу встрече Наполи и Ювентуса в чемпионате добавляет тот факт, что вскоре эти же соперники сойдутся в ответном полуфинальном поединке Кубка Италии. Некоторые специалисты предполагают, что и та, и другая команды могут сделать ставку именно на кубковый поединок, аргументируя это тем, что шансы Партенопеев финишировать на первом месте довольно призрачны, а Зебры уже практически не сомневаются в том, что никто из соперников на оставшемся участке дистанции их не догонит, в то время, как Наполи хочет гарантировать себе хоть какой-то трофей, а Ювентус уверен, что национальный Кубок будет органично вписываться в тройку призов вместе с наградами за итальянское чемпионство и победу в Лиге чемпионов.

Но все это лишь предположения, и можно не сомневаться, что едва выйдя на поле Сан-Паоло и окунувшись в кипящую атмосферу неаполитанского стадиона, обе команды позабудут обо всех расчетах и будут играть только на победу. Можно предположить, что оборону обеих команд ждет настоящий ад, поскольку атака и хозяев, и гостей сейчас в полном порядке. Остается надеяться, что защитники и вратари не смогут на все сто справиться со своими обязанностями и без зрелища забитых мячей зрители не останутся.

Интересный факт

- Ювентус выиграл лишь раз из последних 10 визитов на Сан-Паоло, 3 раза сыграв вничью при 6 поражениях.

Ориентировочные составы

Наполи: Рейна — Хисай, Альбиоль, Кулибали, Гулям — Аллан, Диавара, Хамшик — Кальехон, Мертенс, Инсинье.

Ювентус: Буффон — Лихтштайнер, Барцальи, Бонуччи, Сандро — Хедира, Пьянич — Куадрадо, Дибала, Манджукич — Игуаин.

Травмированы: Тонелли — Пьяца.

прогноз 3:2

Интер — Сампдория

Понедельник, 21.45, Милан, Стадио Джузеппе Меацца, арбитр — Доменико Чели.

Потеряв два очка в поединке против Торино в 29-м туре, Интер немного осложнил свое положение в борьбе за место в еврозоне. Еще одну осечку фаны Змей просто не поймут. Потеряв два очка в поединке против Торино в 29-м туре, Интер немного осложнил свое положение в борьбе за место в еврозоне. Еще одну осечку фаны Змей просто не поймут.

Несмотря на то, что продолжение работы Стефано Пиоли на Джузеппе Меацца на протяжении всего сезона связывали с завоеванием путевки в Лигу чемпионов, перед нынешним уик-эндом появилась информация, что Нерадзурри продолжат сотрудничество с Пиоли еще на сезон. Сия новость вряд ли заставит тренера успокоиться. Скорее наоборот, дополнительно подстегнет его и заставит попытаться доказать работодателям, что они не ошиблись. И если Наполи проиграет Ювентусу, а Интер выиграет у Сампдории, то отставание Змей от заветной зоны Лиги чемпионов составит всего 5 очков...

Сампдория свою задачу на сезон уже решила давно, однако команда Марко Джампаоло продолжает играть в полную силу, и в минувшем туре едва не отобрала очки у лидера чемпионата. Правда, большинство специалистов сошлись во мнении, что Юве после быстрого гола попросту бросил играть, чем довел своего тренера Массимилиано Аллегри до белого каления, но это проблемы Старой Синьоры. Сампа же билась до последнего, и наверняка точно так же будет биться 3 апреля в Милане.

Интересные факты

- Сампдория не выигрывала у Интера после триллера в декабре 1996 года, закончившегося со счетом 4:3 в пользу Блучеркьяти. С тех пор в Серии А генуэзцы 5 раз сыграли со Змеями вничью и 9 раз проиграли.

- Интер выиграл 9 из 10 последних домашних матчей в Серии А.

Ориентировочные составы

Интер: Ханданович — Д'Амброзио, Медель, Миранда, Ансальди — Джальярдини, Кондогбия — Кандрева, Банега, Перишич — Икарди.

Сампдория: Вивиано — Сала, Сильвестре, Скриниар, Реджини — Баррето, Торрейра, Прат — Фернандес, Шик — Квальярелла.

Травмирован: Муриэль (Сампдория).

прогноз 5:2

Турнирная таблица