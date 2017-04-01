Италия

Голкипер Наполи Пепе Рейна может не выйтина игру против Ювентуса.

Как информирует Premium Sport, вратарь не успевает восстановиться к поединку со Страой Синьорой, который состоится 2 апреля. Отметим, что Рейна получил травму в расположении национальной сборной Испании.

Наполи может рассчитывать на восстановившихся от повреждения Хисая и Гамшика.

Добавим, что Наполи раздумывает над подписанием Перина. Он может заменить в долгосрочной перспективе Пепе Рейну, которому в августе исполнится 35 лет.