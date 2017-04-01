Италия

Руководство Ювентуса решило перестраховаться из-за сложных отношений болельщиков Наполи и Гонсало Игуаина.

Гонсало Игуаин впервые приедет в Неаполь в качестве игрока Ювентуса. По этой причине туринский клуб нанял двух охранников рядом с каждым этажом своего отеля. Клуб снял 60 номеров в гостинице Corso Vittorio Emanuele и доступ на эти этажи будет закрыт.

Фанаты Наполи крайне негативно восприняли уход Игуаина в стан главного соперника за чемпионство и в Ювентусе опасаются всевозможных акций и провокаций от болельщиков.

Предполагается, что вовремя матча на Сан Паоло будут различные акции против Игуаина. В то же время, по всему городу продается туалетная бумага с изображением аргентинца.

Характерно, что представители фан-движения Наполи призывают сконцентрироваться на поддержке Наполи и уважении к клубным цветам, нежели на акциях против Игуаина. С этой целью по городу были распространены специальные листовки.