Италия

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча чемпионата Италии против Наполи.

"Наполи и Рома в хорошей форме, обе команды могут набрать 90 очков. Мы имеем уверенное преимущество над ними, но по прежнему нуждаемся в нескольких победах, чтобы обеспечить себе спокойный финиш", — сказал Аллегри.

"Победа над Наполи стала бы большим шагом на встречу к победе в чемпионате. Это позволило бы нам быть на хороших позициях перед важным отрезком в Серии А, Лиге чемпионов и Кубке Италии", — считает тренер.

"Мы должны быть бдительными в течении 95 минут: тактическая гибкость и мышление должны стать ключевыми моментами. Мы сосредоточены на матче в Неаполе, подумаем о Барселоне позже", — добавил Аллегри.

Напомним, что матч Наполи и Ювентуса состоится 2 апреля. Начало игры — в 21:45 по киевскому времени.