Италия

Главный тренер Фиорентина Паулу Соуза заявил, что он уже дважды получал предложение от руководства клуба о продлении контракта.

Тем не менее, Соуза считает, что сейчас неподходящее время, чтобы обсуждать новую сделку.

"Директор уже дважды предлагал мне продлить контракт", — сказал Соуза.

"Прошлой ночью мы ужинали у меня дома и обсуждали будущее. Я сказал ему, что важно подождать. Мы все проанализируем в подходящее для того время".

Действующий контракт Соузы с Фиорентиной заканчивается предстоящим летом.