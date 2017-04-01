Италия

Главный тренер Наполи Маурицио Сарри не придает большого внимания тому факту, что нападающий Гонсало Игуаин раньше защищал цвета неаполитанцев.

Игуаин в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром Серии А в составе Наполи. Летом Гонсало за 90 млн евро был продан в Ювентус, причем ключевым стало желание самого игрока сменить обстановку.

Многие болельщики и футболисты неодобрительно восприняли уход аргентинца в стан прямого конкурента. Ожидается, что фанаты устроят "теплый" прием бывшему любимцу на трибунах Сан-Паоло.

"Если честно, меня не интересует, какой там будет атмосфера. Раньше я заботился об Игуаине и многим ему обязан, но теперь он – просто соперник", — заявил Сарри на пресс-конференции.

"Я никогда не говорил, что мы устроим Гонсало ад на Сан-Паоло. Мы просто желаем как можно сильнее осложнить жизнь Ювентусу".

"Обниму ли я Игуаина? Не задумываюсь о таких вещах до игры. Я слишком сконцентрирован на матче. Например, в туринском матче я понял, что Гонсало на поле лишь когда он оказался в метре от меня".

"Игуаин знает, что я о нем думаю, мне доказывать нечего. Он – просто соперник, такой же, как и все остальные. Если не считать того, что он, быть может, чуть лучше других".

Наполи с Ювентусом 2-го апреля сыграют в Неаполе в рамках Серии А, а уже 5-го числа – в этом же городе в Кубке Италии.