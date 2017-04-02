Италия

Нападающий Ромы Эдин Джеко прокомментировал победу своей команды в матче с Эмполи (2:0), также футболист настаивает на том, что римляне сделают все для того, чтобы выйти в финал кубка Италии.

Босниец забил оба гола своей команды в матче с Эмполи, забив свои 32 и 33 гол за Рому в этом сезоне, тем самым установив новый клубный рекорд.

"Мы сделали свою работу. Теперь посмотрим, что произойдет в матче Наполи — Ювентус", — приводит слова Эдина Mediaset Premium.

Также Джеко прокомментировал предстоящий ответный поединок полуфинала кубка Италии.

"Мы проиграли первый матч со счетом 0:2, это очень, очень сложный результат. Ведь если мы пропустим один гол, нам нужно будет забивать четыре. Но мы сделаем все возможное, чтобы попасть в финал".

Сможет ли Рома отыграть дефицит в два мяча у Лацио мы узнаем 4 апреля в 21:45.