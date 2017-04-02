Главный тренер Ромы Лучано Спаллетти прокомментировал предстоящий матч против Ромы в 1/2 Кубка Италии.
Лучано Спаллетти, Getty Images
02 апреля 2017, 12:02
По словам наставника римлян, он покинет клуб в том случае, если Джалоросси не пройдут Лацио в Кубке Италии.
"Мы вылетели из Лиги Европы, хотя могли далеко пройти. Неправильно что-то строить на следующий сезон, если ничего не выигрываем в этом. Я всегда говорю правду своим футболистам. Они сильные и должны побеждать, а если проигрывают – это наша вина", — цитирует Спаллетти Football Italia.
"Нас ждет большой матч. За пять минут до матча я скажу игрокам, если они не выиграют – значит, я неправильно сделал свою работу и не использовал их потенциал. В таком случае я уйду".
Напомним, что в первом поединке 1/2 финала Кубка Италии Рома проиграла Лацио со счетом 0:2.