Италия

Милан постарается взять полузащитника Жерара Деулофеу в аренду у Барселоны, если каталонский клуб все таки выкупит испанца у Эвертона.

Вокруг Жерара складывается очень сложная ситуация. В этом сезоне в составе Россо-нери Деулофеу смог реанимировать свою карьеру. Благодаря успешным выступлениям за Милан полузащитник получил вызов в национальную сборную Испании на товарищеский матч против Франции. В этом поединке Жерар помог своей команде одолеть французов (2:0), заработав пенальти и забив один гол.

В связи с такой успешной игрой Деулофеу Барселона намерена воспользоваться правом первоочередного выкупа у Эвертона. Напомним, что в Ливерпуль Жерар перебрался именно из каталонской команды.

По информации Tuttosport, если Блаугранас все-таки выкупит испанца, Милан планирует связаться с Барселоной и взять футболиста в аренду на следующий сезон.

Но не исключается вариант, при котором "сине-гранатовые" все таки дадут шанс Жерару заявить о себе в первой команде.

За Милан Деулофеу провел 10 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 ассиста.