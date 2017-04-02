Италия

Торино спасся от поражения в домашнем матче 30-го тура Серии А против Удинезе.

Команды ушли на перерыв так и не сумев отличиться, а во второй половине встречи было забито четыре мяча. Удинезе продолжает занимать 12-ю строчку, а Торино располагается на девятой.

Торино – Удинезе – 2:2

Голы: Янкто, 50, Перица, 68, Моретти, 70, Белотти, 83

Торино: Харт — Цаппакоста, Россеттини, Моретти, Молинаро — Аква, Лукич (Бойе, 55), Баселли (Лопес, 72) — Фальке (Итурбе, 13), Белотти, Льяич

Удинезе: Скуффет — Видмер, Данило, Анджелла, Самир — Баду, Кумс (Аднан, 77), Янкто, Де Паул (Эрто, 61), Сапата — Перица (Матос, 85)

Предупреждение: Россеттини, Кумс, Анджелла, Янкто