Италия

В матче между Дженоа и Аталантой защитнику гостей Андреа Конти удалось открыть счет в матче прекрасным ударом через себя.

В эти минуты начался второй тайм в поединке 30-го тура Серии А между Дженоа и Аталантой. Пока что счет 2:0 в пользу гостей.

На 25-й минуте матча счет открыл защитник Аталанты Андреа Конти, а спустя 7 минут преимущество команды удвоил Алехандро Гомес.

Отдельного внимания заслуживает первый гол гостей, когда Конти в прекрасном стиле поразил ворота ударом через себя. Интересно, что на этот матч как раз для просмотра защитника Аталанты приехали скауты Челси.