Италия

Тренер Милана Винченцо Монтелла встал на защиту голкипера команды Джанлуиджи Доннаруммы.

Первый матч 18-летнего Доннаруммы за Милан после того, как он стал самым молодым дебютантом в истории сборной Италии, ознаменовался чудовищной ошибкой Джанлуиджи, которая позволила Пескаре отобрать очки у россо-нери.

Несмотря на такой досадный инцидент, тренер Милана Винченцо Монтелла выразил поддержку своему голкиперу:

"Ошибки случаются, Джиджи нужно расслабиться. Если бы мы выиграли матч – смеялись бы над этим моментом", — сказал Винченцо.

"В том эпизоде игроки не поняли друг друга. Палетта находился под прессингом, а Доннарумма занял правильную позицию, просто ошибся при приеме мяча".

После ничейного результата с аутсайдером чемпионата еврокубковые амбиции Милана оказались под серьезной угрозой, особенно в свете побед Лацио и Аталанты.

В данный момент россо-нери находятся на седьмой позиции, 2 очка уступая идущей на шестом месте Аталанте.