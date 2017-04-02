Италия

Команды обменялись голами Хедиры и Хамшика, завершив матч при равном счете (1:1).

Нам предстояло увидеть центральный матч 30-го тура Серии А, в котором сошлись первая и третья команды чемпионата. Перед поединком Наполи располагал 63-мя пунктами, а Ювентус имел в своем активе 73-и очка. Также стоит отметить возвращение Гонсало Игуаина на Сан-Паоло.

С первых минут команды не торопились форсировать события, присматриваясь друг к другу, поэтому самыми активными можно назвать болельщиков, которые каждую встречу своего бывшего аргентинского любимца с мячом сопровождали неодобрительным гулом. Монотонность поединка нарушил Хедира, который протащил мяч, затем в стенку обыгрался с Пьяничем, а после пробил, открыв счет в этом матче. К Рафаэлу, который сегодня занял место в воротах хозяев, есть некоторые вопросы, но и с обороны Наполи, которая не ожидала такой наглости от немца, снимать ответственность нельзя.

Наполи полностью забрал мяч под свой контроль, играя явным первым номером. Из шансов подопечных Сарри можно вспомнить момент, когда Мертенс скинул мяч под удар Хамшику, но выстрел у словака не вышел. Капитан хозяев имел еще одну возможность отличиться немного позже, но снова не сложилось с ударом. Мертенс и Инсинье старались по максимуму дать скорость атакам Наполи, а вот Кальехон немного выпадал из игры. Кажется, что Хисай на правом фланге был более активен, чем испанец. Гости выстроили стену около своих ворот, взять которую у Наполи не получилось. Команды ушли на перерыв при счете 0:1.

Хозяева очень активно начали второй тайм, и спустя 10 минут мяч побывал в воротах Буффона, но гол был отменен из-за положения вне игры. Первый звоночек был для гостей, потому что уже через несколько минут мяч оказался в воротах Ювентуса по всем правилам. Мертенс в касание вывел Хамшика один на один, а словак не сближаясь пробил под перекладину.

Ювентус сразу отреагировал на пропущенной гол, и противостояние заиграло новыми красками. А Наполи мог и вовсе выйти вперед! Мертенс подкараулил ошибку защиты гостей, протолкнув мяч мимо Буффона, после чего с нулевого угла смог угодить лишь в штангу. Далее последовали замены и множество мелких фолов, что в некоторой степени понизило темп игры. Оба коллектива пытались вырвать победу, но фортуна не улыбнулась ни одному из них, как итог — мы увидели отличный матч, в котором команды до последней минуты играли на три результата, но победителя выявить не смогли. Замечательный вечер нам подарил итальянский футбол!

Наполи – Ювентус 1:1

Голы: Хамшик, 60 — Хедира, 7

Наполи: Рафаэл — Хисай, Альбиоль, Кулибали, Стринич (Гулам, 79) — Аллан (Зьелински, 68), Жоржиньо, Хамшик (Рог, 76) — Кальехон, Мертенс, Инсинье

Ювентус: Буффон — Лихтштайнер, Кьеллини, Бонуччи, Асамоа — Лемина (Куадрадо, 61), Маркизио (Дибала, 80), Хедира, Манджукич — Пьянич (Ринкон, 87) — Игуаин

Предупреждения: Инсинье