Домашняя арена не помогла Дженоа. Хозяева поля были просто-напросто деклассированы Аталантой.

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Дженоа – Аталанта 0:5 
Голы: Конти, 25, Гомес, 32 (с пенальти), 63, 83, Кальдара, 76

Дженоа: Рубиньо, Муньос, Хентилетти (Хильемарк, 46), Иццо, Бурдиссо, Лазович (Бегетто, 72), Ригони, Нтчам (Морозини, 56), Лаксальт, Симеоне, Пинилья.

Аталанта: Бериша, Толои, Кальдара, Масьелло, Кессиэ, Куртич, Спинаццола, Гомес (Хатебур, 83), Фройлер (Грасси, 81), Конти (Д'Алессандро, 79), Петанья.

Предупреждения: Ригони, Бурдиссо, Пинилья — Кессиэ