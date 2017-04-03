Представляем вашему вниманию видеообзор матча между Дженоа и Аталантой в 30-м туре Серии А.
Дженоа - Аталанта, getty images
03 апреля 2017, 08:41
Домашняя арена не помогла Дженоа. Хозяева поля были просто-напросто деклассированы Аталантой.
Посмотреть обзор поединка вы можете в плеере ниже:
Дженоа – Аталанта 0:5
Голы: Конти, 25, Гомес, 32 (с пенальти), 63, 83, Кальдара, 76
Дженоа: Рубиньо, Муньос, Хентилетти (Хильемарк, 46), Иццо, Бурдиссо, Лазович (Бегетто, 72), Ригони, Нтчам (Морозини, 56), Лаксальт, Симеоне, Пинилья.
Аталанта: Бериша, Толои, Кальдара, Масьелло, Кессиэ, Куртич, Спинаццола, Гомес (Хатебур, 83), Фройлер (Грасси, 81), Конти (Д'Алессандро, 79), Петанья.
Предупреждения: Ригони, Бурдиссо, Пинилья — Кессиэ