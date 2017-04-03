Италия

Представляем вашему вниманию видеообзор матча между Миланом и Пескарой в 30-м туре Серии А.

Милан нашел в себе силы сравнять счет после курьезного автогола Габриэля Палетты, но на большее россо-нери не хватило.

Посмотреть обзор поединка вы можете в плеере ниже:

Пескара – Милан 1:1

Голы: Палетта, 12 (автогол), — Пашалич, 41

Пескара: Фьорилло, Кампаньяро, Бираги, Дзампано, Бово, Бенали, Мемушай (Миличевич, 85), Баэбек, Мунтари (Бруно, 66), Капрари (Черри, 76), Кулибали.

Милан: Доннарумма, Палетта, Ванджони, Калабрия, Романьоли, Фернандес (Куцка, 76), Соса (Локателли, 70), Деулофеу, Пашалич, Окампос, Бакка (Лападула, 58).

Предупреждения: Бираги, Бово, Кулибали, Мемушай, Бруно — Палетта, Соса, Локателли