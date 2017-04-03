Представляем вашему вниманию видеообзор матча между Миланом и Пескарой в 30-м туре Серии А.
Пескара - Милан, getty images
03 апреля 2017, 08:58
Милан нашел в себе силы сравнять счет после курьезного автогола Габриэля Палетты, но на большее россо-нери не хватило.
Посмотреть обзор поединка вы можете в плеере ниже:
Пескара – Милан 1:1
Голы: Палетта, 12 (автогол), — Пашалич, 41
Пескара: Фьорилло, Кампаньяро, Бираги, Дзампано, Бово, Бенали, Мемушай (Миличевич, 85), Баэбек, Мунтари (Бруно, 66), Капрари (Черри, 76), Кулибали.
Милан: Доннарумма, Палетта, Ванджони, Калабрия, Романьоли, Фернандес (Куцка, 76), Соса (Локателли, 70), Деулофеу, Пашалич, Окампос, Бакка (Лападула, 58).
Предупреждения: Бираги, Бово, Кулибали, Мемушай, Бруно — Палетта, Соса, Локателли