Италия

Наполи — Ювентус 1:1 Видео голов и обзор матча

Представляем вашему вниманию видеообзор матча между Наполи и Ювентусом в 30-м туре Серии А.

Наполи - Ювентус, getty images

В центральном матче 30-го тура Серии А Наполи и Ювентус обменялись голами — 1:1. Посмотреть обзор поединка вы можете в плеере ниже: Наполи – Ювентус 1:1

Голы: Хамшик, 60 — Хедира, 7 Наполи: Рафаэл — Хисай, Альбиоль, Кулибали, Стринич (Гулам, 79) — Аллан (Зьелински, 68), Жоржиньо, Хамшик (Рог, 76) — Кальехон, Мертенс, Инсинье Ювентус: Буффон — Лихтштайнер, Кьеллини, Бонуччи, Асамоа — Лемина (Куадрадо, 61), Маркизио (Дибала, 80), Хедира, Манджукич — Пьянич (Ринкон, 87) — Игуаин Предупреждения: Инсинье